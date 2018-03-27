Анджелина Джоли закрутила новый роман, – СМИ

В жизни 42-летней актрисы Анджелины Джоли появился новый мужчина после развода с Брэдом Питтом.

Об этом пишет известное американское издание Entertainment Tonight.

Как указывают источники из окружения актрисы, Джоли сходила на несколько свиданий с агентом по недвижимости.

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Анджелина Джоли

"Сейчас их отношения нельзя назвать серьезными, они только начали узнавать друг друга. Он симпатичный немолодой мужчина, работает агентом по недвижимости и не имеет никакого отношения к Голливуду", – говорит собеседник.

В то же время источник сообщил, что воссоединение Питта и Джоли маловероятно.

"После расставания с Брэдом Энджи была очень подавлена. Новый человек в ее жизни, с которым можно просто проводить время, помог ей справиться с этим. Люди говорят о том, что они с Брэдом могут снова быть вместе, но это вряд ли произойдет. История Брэда и Энджи закончилась плохо, и, даже не смотря на то, что они вместе с детьми прошли терапию с экспертами, они даже не могут находиться в одной комнате", – поделился источник.



Джоли с сыном

Джоли с дочками

Собеседник рассказал и о тайном романе Брэда Питта. Как известно, в западной прессе продолжают обсуждать отношения актеров Брэда Питта и Дженнифер Энистон, которые когда-то были женаты.

"Он не разговаривает на тему, с кем встречается, но он безусловно ходит на свидания. Женщина, которая привлекла его внимание, тоже не имеет отношения к шоу-бизнесу или Голливуду", – говорят инсайдеры.

После скандального развода с Брэдом Питтом Джоли приписывали несколько романов. Последний, на кого обратили внимание СМИ – 33-летний актер Гаррет Хедлунд.