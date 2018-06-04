Анджелине Джоли – 43: эволюция стиля первой модницы Голливуда в фотографиях

Американская киноактриса Анджелина Джоли, которая всегда отличалась особым чувством стиля, сегодня празднует 43-й день рождения. В течение ее творческой карьеры и личной жизни произошло много изменений, но несравненный вкус в ее гардеробе уже можно наблюдать не один десяток лет.

Джоли является яркой представительницей классического стиля, которому она не изменяет с юности. Ее любимыми цветами уверенно можно назвать черный, молочный и красный. Бесподобные туфли-лодочки, роскошные платья сдержанного кроя с намеком на откровенность, изысканные макияжи и элегантные прически – все это о стиле Анджелины Джоли только в нескольких словах.

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Легендарная актриса, фотомодель, режиссер, посол доброй воли ООН, лауреат премии "Оскар" и трех премий "Золотой глобус", а также обладательница премии "BAFTA" и Гильдии киноактеров США сыграла в более чем 40 кинолентах и сама занималась продакшном нескольких картин. Джоли была трижды замужем и имеет 6 детей.

В ее день рождения предлагаем посмотреть, как менялся стиль оскароносной Джоли на примере фотографий с красной дорожки.

Церемония "CableACE Awards" 1997 год

Церемония "Золотой глобус" 1998 год

Церемония "Золотой глобус" с братом Джеймсом, 1999 год

Церемония "Оскар" 2000 год

Церемония "Золотой глобус" 2001 год

Премьера фильма "За гранью" 2003 год

Церемония "Оскар" 2004 год

Открытие организации "Peace One Day" 2005 год

Премьера фильма "Хороший пастух" с третьим мужем Брэдом Питтом, 2005 год

Премьера фильма "Тринадцать друзей Оушена" 2007 год

Премьера фильма "Панда Кунг-Фу" с третьим мужем Брэдом Питтом, 2008 год

Церемония "Золотой глобус" 2009 год

Премьера фильма "Турист" 2010 год

Премия "Золотой глобус" 2011 год

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Премия "Золотой глобус" 2012 год

Премьера фильма "Всемирная война Z" 2013 год

Церемония "Оскар" 2014 год

Премьера фильма "У моря" 2015 год

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Премьера фильма "Панда Кунг-Фу 3" 2016 год

Церемония "Hollywood Film Awards" 2017 год

Церемония "Critics Choice Awards" 2018 год