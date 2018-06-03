"Ангел" Victoria's Secret Алессандра Амброзио показала новые соблазнительные черно-белые фото
Одна из самых популярных моделей мира Алессандра Амброзио, которая является "ангелом" Victoria's Secret, опубликовала новые соблазнительные фото.
Супермодель опубликовала снимки на своей странице в Instagram.
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Алессандра Амброзио – мама двух детей, которая не теряет форму и всегда выглядит потрясающе.
Алессандра Амброзио / Instagram
Алессандра Амброзио / Instagram
Алессандра Амброзио / Instagram
Источник: 24 Канал
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