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"Ангел" Victoria's Secret Эльза Госк показала лицо без макияжа: фото

239 Читати новину українською
Эльза Госк
Эльза Госк / Фото из открытых источников

Одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret Эльза Госк всегда выглядит безупречно. Модель часто демонстрирует красоту своего тела в откровенных фотосессиях. Теперь звезда показала. как она выглядит без макияжа.

Все привыкли видеть Эльзу Госк в эффектных образах и с безупречным макияжем. Но даже в будничных вещах модель делает селфи, которые покоряют сеть.

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Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Такую идеальность своего образа Эльза Госк решила нарушить фотографией без make-up. Модель сделала снимок своего лица вблизи и разместила его на своей странице в Instagram. Как оказалось, лицо Эльзы Госк покрыто большим количеством веснушек. И от этого модель выглядела не менее привлекательно, чем на профессиональных фото в модных глянцах. Это подтвердили и ее поклонники. которые засыпали манекенщицу комплиментами.

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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