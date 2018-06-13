"Ангел" Victoria's Secret Эльза Госк снялась в ярком образе: фото

Известная шведская модель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Госк снялась в рекламе наушников Urbanista Detroit.

Специально для съемки Эльза сменила свой образ на более яркий – модель перекрасила волосы в розовый цвет.

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Допис, поширений Albin Sjödin (@albinsjodin) 1 Тра 2018 р. о 7:55 PDT

29-летняя Эльза позировала в джинсовых куртках насыщенных цветов, из под которых было видно кружевное белье.

Эльза Госк