"Ангел" Victoria's Secret Эльза Госк снялась в ярком образе: фото
Известная шведская модель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Госк снялась в рекламе наушников Urbanista Detroit.
Специально для съемки Эльза сменила свой образ на более яркий – модель перекрасила волосы в розовый цвет.
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29-летняя Эльза позировала в джинсовых куртках насыщенных цветов, из под которых было видно кружевное белье.
Эльза Госк
Источник: 24 Канал
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