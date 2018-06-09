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"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск показала соблазнительные фото в сети: 18+

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Эльза Хоск показала соблазнительные снимки
Эльза Хоск показала соблазнительные снимки / Соцсети

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск имеет идеальные формы, которые не стесняется показывать в откровенных фото. Так, на ее странице в Instagram появились соблазнительные снимки, которые приобрели немалую популярность.

В свои 29 лет Эльза Хоск может похвастаться стремительной карьерой, ведь девушка – одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret. Модель приглашают на съемки известные бренды, а ее снимки часто украшают обложки глянцевых журналов. И соблазнительные фото Эльзы Госк можно увидеть не только в изданиях, но и в социальной сети, ведь звезда любит удивлять своих поклонников горячими фотографиями без одежды.

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Недавно популярная манекенщица решила показать, как она выглядит в повседневной жизни. Сначала обнаженная Эльза Хоск показала снимки из ванной комнаты. На фото модель позирует перед камерой, игриво прикрыв обнаженное тело. В руках модель держит бокал с напитком, что добавляет пикантности снимкам.

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

На других фото, сделанных в американском штате Нью-Мексико, модель демонстрирует идеальный пресс в цветном платье. Эльза Хоск, устроившись на диване, подняла стильное платье свободного кроя, засветив ажурное нижнее белье.

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Надев кружевной топ и трусы, Эльза Хоск не удержалась от фото. Модель выбрала пикантные позы, изогнувшись на кресле.

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Отметим, что выглядит модель роскошно. Поэтому даже скромное помещение, в котором она сделала серию сексуальных фото, выглядит колоритно и привлекательно.

 

Mellowellow

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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