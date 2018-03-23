"Ангел" Victoria's Secret Кэндис Сванепул снялась в соблазнительной рекламе: горячие снимки

Южноафриканская модель Кэндис Сванепул, которая является "ангелом" Victoria's Secret, обнажилась в фотосессии. Звезда приняла участие в пикантной съемке перед объявлением о второй беременности.

Сексапильная модель в откровенной фотосессии прорекламировала собственную коллекцию купальников. Перед декретом звезда решила примерить свои изделия, показав потенциальным покупателям, как пляжный наряд будет выглядеть на теле.

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29-летняя Кэндис Сванепул сексуально позирует на пляже. На фото "ангел" Victoria's Secret примеряла не только бикини разного цвета и фасона, но и закрытые купальники. Также модель на нескольких снимках сфотографировалась в колоритном соломенной шляпе.

Во время фотосессии, результаты которой недавно появилась в сети, модель похвасталась идеальной фигурой и соблазнительной загаром. Сексапильности серии снимков добавили фото, на которых Кэндис Сванепул позирует топлесс, игриво прикрывая обнаженную грудь руками.