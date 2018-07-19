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"Ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол показала соблазнительное тело после родов: фото 18+

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Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол / Instagram

Знаменитая южноафриканская модель Кэндис Сванепул, которая 19 июня родила второго ребенка, накануне получила шквал критики в отношении ее "неидеальной" фигуры в купальнике после родов. На этот раз "ангел" Victoria's Secret показала свой обнаженный соблазнительный силуэт в зеркале.

Кэндис Свейнпол опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

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29-летняя обнаженная модель обернулась к зеркалу и прикрыла грудь рукой. Из аксессуаров на девушке можно заметить лишь массивные серьги.

кендіс сванепул
Кэндис Свейнпул / Instagram

Кроме того, супермодель показала свои архивные фото, когда она была на третьем месяце беременности.

Кендіс Сванепул
Кэндис Свейнпол / Instagram

Кендіс Сванепул
Кэндис Свейнпол / Instagram

Кендіс Сванепул
Кэндис Свейнпол / Instagram

Напомним, что Кэндис родила второго сына от мужа Германна Николы 19 июня. Впоследствии звездная пара призналась, что назовет мальчика именем Ариэль. Супруги также воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года.

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Эротика
Источник: 24 Канал
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