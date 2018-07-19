"Ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол показала соблазнительное тело после родов: фото 18+

Знаменитая южноафриканская модель Кэндис Сванепул, которая 19 июня родила второго ребенка, накануне получила шквал критики в отношении ее "неидеальной" фигуры в купальнике после родов. На этот раз "ангел" Victoria's Secret показала свой обнаженный соблазнительный силуэт в зеркале.

Кэндис Свейнпол опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

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29-летняя обнаженная модель обернулась к зеркалу и прикрыла грудь рукой. Из аксессуаров на девушке можно заметить лишь массивные серьги.



Кэндис Свейнпул / Instagram

Кроме того, супермодель показала свои архивные фото, когда она была на третьем месяце беременности.



Кэндис Свейнпол / Instagram



Кэндис Свейнпол / Instagram



Кэндис Свейнпол / Instagram

Напомним, что Кэндис родила второго сына от мужа Германна Николы 19 июня. Впоследствии звездная пара призналась, что назовет мальчика именем Ариэль. Супруги также воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года.