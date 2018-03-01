"Ангел" Victoria's Secret обнажилась для модного глянца: эффектные фото

Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд стала лицом нового мартовского выпуска Harper's Bazaar Greece.

Звезда мировых подиумов примерила несколько стильных образов в очень эффектном фотосете. Фотографии, в которых очаровывала привлекательная внешность и неяркое освещения студии, вышли действительно невероятными.

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Автором фотоистории стал американский фотограф Адам Францино. Для съемки Стрейд примерила очаровательные платья Versace, обнажив на некоторых снимках интимные части тела. На отдельных фото Роме решилась даже сняться обнаженной, накинув на плечи только жакет или стильную куртку.