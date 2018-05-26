19:20
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    21°C 11°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады
Вєсті.UA
22:13, 25 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, сегодня
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

"Ангел" Victoria's Secret обнажилась для модного глянца: соблазнительные фото

182 Читати новину українською
Сара Сампайо для Vogue Mexico
Сара Сампайо для Vogue Mexico / Фото из соцсетей

Знаменитая португальская модель и "ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо стала лицом нового июньского выпуска издания Vogue Mexico.

Несколько дней назад появились лишь фото модной обложки, а теперь поклонники могут увидеть полный фотосет.

Читайте также: Сара Сампайо стала звездой мексиканского Vogue: первые фото

Автором пикантной фотоистории на морском побережье стал Джампаоло Сгура. Для съемки модель примерила несколько откровенных образов, а на некоторых фото и вовсе обнажилась.

Сара Сампайо для Vogue Mexico

Так, девушка позировала в стильном оранжевом купальнике и водолазных костюмах в морской лодке, надевала теплый свитер и примерила легкие платья.


Сара Сампайо для Vogue Mexico


Сара Сампайо для Vogue Mexico


Сара Сампайо для Vogue Mexico

Читайте также: Алессандра Амбросио пленила идеальной фигурой в сексуальном купальнике: фото

Все образы были невероятно естественными и даже пикантно дикими, поскольку у нее на всех снимках были мокрые волосы и почти полное отсутствие макияжа. Амплуа, которое примерила на себя Сара в этом фотосете, ей очень подходило.


Сара Сампайо для Vogue Mexico

Теги: Мода LifeStyle Victoria's Secret Эротика
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
сегодня, 19:01 Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
Книги для гурманів 188
Які технології та трюки використовує Порошенко, щоб переобратися на другий термін
сегодня, 17:00 Які технології та трюки використовує Порошенко, щоб переобратися на другий термін
Сергій Лещенко 221
Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
сегодня, 16:01 Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
Володимир Співаковський 1245
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
сегодня, 16:00 Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Денис Бігус 190
Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
сегодня, 14:30 Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 1844
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук