"Ангел" Victoria's Secret обнажилась для модного глянца: соблазнительные фото

Знаменитая португальская модель и "ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо стала лицом нового июньского выпуска издания Vogue Mexico.

Несколько дней назад появились лишь фото модной обложки, а теперь поклонники могут увидеть полный фотосет.

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Автором пикантной фотоистории на морском побережье стал Джампаоло Сгура. Для съемки модель примерила несколько откровенных образов, а на некоторых фото и вовсе обнажилась.

Сара Сампайо для Vogue Mexico

Так, девушка позировала в стильном оранжевом купальнике и водолазных костюмах в морской лодке, надевала теплый свитер и примерила легкие платья.



Сара Сампайо для Vogue Mexico



Сара Сампайо для Vogue Mexico



Сара Сампайо для Vogue Mexico

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Все образы были невероятно естественными и даже пикантно дикими, поскольку у нее на всех снимках были мокрые волосы и почти полное отсутствие макияжа. Амплуа, которое примерила на себя Сара в этом фотосете, ей очень подходило.



Сара Сампайо для Vogue Mexico