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"Ангел" Victoria's Secret обнажилась на пляже фото (18+)

869 Читати новину українською
Жасмин Тукс
Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes

Одна из самых известных моделей современности и "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс приняла участие в эротическом фотосете на морском побережье.

Соответствующие фото появились на ее Instagram-странице.

Американская топ-модель обольстительно легла на песок морского берега, едва прикрыв руками свою грудь. Звезда позировала полностью обнаженной, а на фоне сумерек или рассвета она выглядела невероятно соблазнительно.

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Жасмин Тукс

Автором снимков стал фотограф Дэвид Румер. Меньше чем за полсуток соблазнительные снимки посмотрело больше ста тысяч пользователей.

Жасмин уже не впервые публикует такие фото. Еще один снимок из этого же фотосета модель публиковала еще в начале февраля.

Теги: LifeStyle Мода Секс Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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