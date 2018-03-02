"Ангел" Victoria's Secret обнажилась на пляже фото (18+)

Одна из самых известных моделей современности и "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс приняла участие в эротическом фотосете на морском побережье.

Соответствующие фото появились на ее Instagram-странице.

Американская топ-модель обольстительно легла на песок морского берега, едва прикрыв руками свою грудь. Звезда позировала полностью обнаженной, а на фоне сумерек или рассвета она выглядела невероятно соблазнительно.

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Жасмин Тукс

Автором снимков стал фотограф Дэвид Румер. Меньше чем за полсуток соблазнительные снимки посмотрело больше ста тысяч пользователей.

Жасмин уже не впервые публикует такие фото. Еще один снимок из этого же фотосета модель публиковала еще в начале февраля.

Публикация от Jasmine Tookes (@jastookes) Фев 6, 2018 в 8:28 PST

Публикация от Jasmine Tookes (@jastookes) Фев 8, 2018 в 6:59 PST