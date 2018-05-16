"Ангел" Victoria's Secret очаровала платьем на красной дорожке Канн: фото
26-летняя португальская модель Сара Сампайо уже который год не нарушает традиций и становится гостьей грандиозного Каннского кинофестиваля. Вчерашний выход модели очаровал всех присутствующих.
Модель бельевого бренда Victoria's Secret решила посетить допремьерный показ фильма "Соло: Звездные войны. Истории" в рамках Каннского фестиваля-2018. Для красной дорожки Сара выбрала изысканное платье от дизайнеров Ralph & Russo, которое было полностью украшено белыми перьями.
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Настоящее "ангельское" платье на бретельках подчеркивал серебристый пояс, который добавлял стройности модели. Также наряд привлекал внимание откровенным декольте, большим разрезом на ноге, а плечи Сампайо прикрывала прозрачная накидка с перьями, которая также фиксировалась на шее серебристым украшением. Образ завершали изящные белые босоножки, элегантная прическа и классический макияж с темными губами.
Сара Сампайо на Каннском кинофестивале-2018
Напомним, что Каннский кинофестиваль-2018 проходит с 8 по 19 мая на Лазурном побережье во Франции. В конкурсной программе фестиваля также представлены несколько украинских кинолент. Объявление лауреатов Каннского фестиваля состоится во время официальной церемонии закрытия события.
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