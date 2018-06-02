"Ангел" Victoria's Secret опубликовала соблазнительное фото в полотенце (18+)
Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд опубликовала интимные фото, где она позирует в одном полотенце и держит в руках зубную щетку.
22-летняя супермодель часто радует своих поклонников соблазнительными фото. На этот раз она опубликовала пикантное фото на своей странице в Instagram.
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"Это выходные. А какие у Вас планы?" – написала девушка под фото.
Роми Стрейд / Instagram
Роми Стрейд / Instagram
Напомним, Роми Стрейд стала лицом нового мартовского выпуска Harper's Bazaar Greece.
Источник: 24 Канал
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