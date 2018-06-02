"Ангел" Victoria's Secret опубликовала соблазнительное фото в полотенце (18+)

Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд опубликовала интимные фото, где она позирует в одном полотенце и держит в руках зубную щетку.

22-летняя супермодель часто радует своих поклонников соблазнительными фото. На этот раз она опубликовала пикантное фото на своей странице в Instagram.

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"Это выходные. А какие у Вас планы?" – написала девушка под фото.



Роми Стрейд / Instagram



Роми Стрейд / Instagram

Напомним, Роми Стрейд стала лицом нового мартовского выпуска Harper's Bazaar Greece.