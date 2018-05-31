"Ангел" Victoria's Secret показала фигуру топлес: соблазнительные кадры

Модель, "ангел" Victoria's Secret Лаис Рибейро отправилась в Доминиканскую Республику, чтобы насладиться отдыхом от модных съемок.

27-летняя Лаис опубликовала у себя на странице в Instagram несколько кадров, сделанных на побережье моря.

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Девушка решила показать, как делается фото для социальных сетей и каким оно выглядит уже в финале.

"Instagram против реальности", – лаконично подписала снимок Рибейро.

На кадрах Лаис позирует топлес, а грудь прикрывает морскими звездами.

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro) 27 Тра 2018 р. о 11:05 PDT