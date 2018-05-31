"Ангел" Victoria's Secret показала фигуру топлес: соблазнительные кадры
Модель, "ангел" Victoria's Secret Лаис Рибейро отправилась в Доминиканскую Республику, чтобы насладиться отдыхом от модных съемок.
27-летняя Лаис опубликовала у себя на странице в Instagram несколько кадров, сделанных на побережье моря.
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Девушка решила показать, как делается фото для социальных сетей и каким оно выглядит уже в финале.
"Instagram против реальности", – лаконично подписала снимок Рибейро.
На кадрах Лаис позирует топлес, а грудь прикрывает морскими звездами.
Источник: 24 Канал
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