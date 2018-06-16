"Ангел" Victoria's Secret показала поклонникам обнаженную грудь: фото (18+)

Накануне популярный мужской журнал Maxim традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты. Среди них – бразильская модель, "ангел" Victoria's Secret Лаис Рибейро.

После чего модель опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram.

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Девушка отметила, что для нее это честь снова попасть в список самых сексуальных женщин планеты.

Автором фото стал знаменитый фотограф Жером Дюран.



Лаис Рибейро / Instagram