"Ангел" Victoria's Secret показала поклонникам обнаженную грудь: фото (18+)
Накануне популярный мужской журнал Maxim традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты. Среди них – бразильская модель, "ангел" Victoria's Secret Лаис Рибейро.
После чего модель опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram.
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Девушка отметила, что для нее это честь снова попасть в список самых сексуальных женщин планеты.
Автором фото стал знаменитый фотограф Жером Дюран.
Лаис Рибейро / Instagram
Источник: 24 Канал
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