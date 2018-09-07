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"Ангел" Victoria's Secret покормила грудью сына в вечернем платье: фото

209 Читати новину українською
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол недавно вернулась к светской жизни после вторых родов. Несмотря на гламурный образ, в котором она пребывала на Неделе моды в Нью-Йорке, мама успела накормить ребенка грудью.

Трогательный снимок Кэндис опубликовала в своем Instagram пару часов назад. Фотографию, где модель кормит сына Ариэля грудью в роскошном мини-платье черного цвета, уже оценило более 250 тысяч подписчиков.

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Кэндис Свейнпол с 2-месячным сыном Ариэлем

Новый вечерний образ звезда успела показать на вечеринке в честь презентации книги фотографий Рассела Джеймса, в съемке которого недавно сама приняла участие. Светское мероприятие было устроено в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Russell James (@russelljames)

 

Стоит добавить, что южноафриканская модель Кэндис Свейнпол уже не впервые публикует "материнские" снимки. Женщина активно пропагандирует кормление детей в публичных местах и смело постит соответствующие фото в соцсетях.

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Звездные мамы Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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