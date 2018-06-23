"Ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд показала пикантные фото в нижнем белье: 18+

Нидерландская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд часто демонстрирует своим поклонникам идеальную фигуру в соцсетях.

Так, модель опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram, на которых 22-летняя Роми Стрейд позирует в сером нижнем белье от Victoria's Secret.

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Поклонники девушки поражены идеальными параметрами модели.



Роми Стрейд / Instagram