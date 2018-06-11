"Ангел" Victoria's Secret сексуально станцевала в нижнем белье: видео 18+

Нидерландская супермодель Даутцен Крус, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, поразила поклонников слишком откровенным видео. Манекенщица разместила в Instagram ролик, в котором она позирует в нижнем белье.

Соблазнительная Даутцен Крус не только покоряет глянцевые журналы, но и завоевывает все больше сторонников в сети. Сейчас почти 6 миллионов пользователей Instagram следят за жизнью модели, не скрывая своего восторга от ее фото.

Читайте также: "Ангел" Victoria's Secret Эльза Госк показала соблазнительные фото в сети: 18+

Стоит отметить, что "ангел" Victoria's Secret имеет идеальное тело, которое не стесняется демонстрировать в сексуальных съемках. Поэтому Даутцен Крус появляется в провокационных и сексуальных проектах.

Недавно звезда стала лицом новой коллекции нижнего белья Hunkemöller. Даутцен Крус показала пикантное видео со съемок рекламного ролика, в котором она сексуально танцует в шикарном белье. Модель примерила соблазнительный корсет и трусы, покрутив аппетитными формами перед камерой. Тусклое освещение и медленные движения манекенщицы выглядели слишком соблазнительно.

"Следите за следующей кампанией Hunkemoller. Мне было очень весело на съемках", – отметила Даутцен Крус.