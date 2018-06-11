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"Ангел" Victoria's Secret сексуально станцевала в нижнем белье: видео 18+

61 Читати новину українською
Даутцен Крус сексуально станцевала
Даутцен Крус сексуально станцевала / Фото из свободных источников

Нидерландская супермодель Даутцен Крус, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, поразила поклонников слишком откровенным видео. Манекенщица разместила в Instagram ролик, в котором она позирует в нижнем белье.

Соблазнительная Даутцен Крус не только покоряет глянцевые журналы, но и завоевывает все больше сторонников в сети. Сейчас почти 6 миллионов пользователей Instagram следят за жизнью модели, не скрывая своего восторга от ее фото.

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Стоит отметить, что "ангел" Victoria's Secret имеет идеальное тело, которое не стесняется демонстрировать в сексуальных съемках. Поэтому Даутцен Крус появляется в провокационных и сексуальных проектах.

 

#sneakpeak #doutzenstories for #hkm

Допис, поширений Doutzen Kroes (@doutzen)

 

Недавно звезда стала лицом новой коллекции нижнего белья Hunkemöller. Даутцен Крус показала пикантное видео со съемок рекламного ролика, в котором она сексуально танцует в шикарном белье. Модель примерила соблазнительный корсет и трусы, покрутив аппетитными формами перед камерой. Тусклое освещение и медленные движения манекенщицы выглядели слишком соблазнительно.

"Следите за следующей кампанией Hunkemoller. Мне было очень весело на съемках", – отметила Даутцен Крус.

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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