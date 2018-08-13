"Ангел" Victoria's Secret Шанель Иман впервые стала мамой: очаровательные фото малыша
Популярная модель и "ангел" Victoria's Secret Шанель Иман родила первенца. Звезда показала первые фото из роддома.
В 27 лет Шанель Иман стала мамой. Модель родила девочку, которую назвала Келли Клей Шепард. Радостной новостью манекенщица поделилась в блоге, чем вызвала шквал комментариев и поздравлений.
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Каждая схватка стоила того! Добро пожаловать в этот мир, Келли Клей,
– написала Шанель Иман.
К сообщению модель добавила волшебные снимки из родильного отделения американской больницы. На фото звезда лежит с новорожденной дочкой и мужем – спортсменом Стерлингом Шепардом.
Не менее трогательным было сообщение мужа. Стерлинг Шепард написал, что все, что он делает в жизни посвящает дочери и жене.