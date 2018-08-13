"Ангел" Victoria's Secret Шанель Иман впервые стала мамой: очаровательные фото малыша

Популярная модель и "ангел" Victoria's Secret Шанель Иман родила первенца. Звезда показала первые фото из роддома.

В 27 лет Шанель Иман стала мамой. Модель родила девочку, которую назвала Келли Клей Шепард. Радостной новостью манекенщица поделилась в блоге, чем вызвала шквал комментариев и поздравлений.

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Каждая схватка стоила того! Добро пожаловать в этот мир, Келли Клей,

– написала Шанель Иман.

К сообщению модель добавила волшебные снимки из родильного отделения американской больницы. На фото звезда лежит с новорожденной дочкой и мужем – спортсменом Стерлингом Шепардом.

Допис, поширений Chanel Iman (@chaneliman) 12 Сер 2018 р. о 6:06 PDT

Не менее трогательным было сообщение мужа. Стерлинг Шепард написал, что все, что он делает в жизни посвящает дочери и жене.