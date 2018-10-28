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      "Ангел" Victoria's Secret шокировала перевоплощением накануне Хэллоуина

      234 Читати новину українською
      Сара Сампайо
      Сара Сампайо / Instagram / @sarasampaio

      Звезда бельевого бренда Сара Сампайо неожиданно поразила своих фанатов необычным образом перед вечеринкой в честь Хэллоуина. Хотя праздник традиционно проходит в последний день октября, знаменитости начинают его отмечать за несколько дней до указанной даты.

      Для жуткого перевоплощения португальская модель Сара Сампайо выбрала образ оборотня. Для создания грима визажисты модели задействовали много косметики и подручных средств, чем и щеголяла Сара в своих Instagram-Stories. Девушка надела парик с серым цветом волос, которые очень напоминали оттенок шерсти волка. Лицо модели тоже не осталось без внимания, поскольку оно действительно полностью изменилось благодаря гриму.

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      Страшные клыки, выпученные глаза, огрубевшая кожа и руки с волосяным покровом и длинными когтями стали настоящей изюминкой образа на Хэллоуин. Фанаты Сары остались в восторге от праздничного образа модели и оставили в комментариях сотни приятных комментариев.

      Сара Сампайо в образе оборотня на вечеринке в честь Хэллоуина

      На хеллоуинскую вечеринку Сара также пришла в компании своего любимого бойфренда Оливера Римпля, с которым встречается уже несколько лет. Он также примерил образ жуткого оборотня. На вечеринке присутствовали подруги Сары и коллеги по бренду Victoria's Secret Жасмин Туск и Лаис Рибейро.


      Сара Сампайо и Оливер Римпли

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      When’s the Interstellar 2 audition? ‍... (i feel so epic with this music )

      Допис, поширений Jasmine Tookes (@jastookes)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro)

       

      Если вы хотите отметить праздник Хэллоуина и создать свой незабываемый образ с помощью грима, предлагаем обратить внимание на несколько наших советов, которые вы можете найти по ссылке здесь.

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Хэллоуин
      Источник: 24 Канал
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