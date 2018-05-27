"Ангел" Victoria's Secret снялась в горячей фотосессии для глянца: 18+

Модель Жозефин Скрайвер, которая является одной из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, не скрывает своей сексуальности. Манекенщица украсила известный глянец пикантным фото.

25-летняя Жозефин Скрайвер – одна из самых успешных моделей мира. Датчанку каждый раз приглашают известные бренды и глянцы для фотосессий. Звезда не отказывается и от сексуальных съемок.

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Это она доказала в последней фотосессии для французского журнала Madame Figaro. В съемке Жозефин Скрайвер примерила сексуальные пляжные наряды, которые подчеркивали ее стройную фигуру. Кроме этого, звезда обнажилась перед камерой, игриво закрыв аппетитные формы.

Фотографом пикантной съемки был Дэвид Ромэн. Известный художник удачно экспериментирует с тенями и горячими образами моделей.

В комбинационных играх мода и красота предстают абсолютным отголоском. Образ Жозефин Скрайвер сублимирует эти взгляды в гармонии с нашими желаниями. Бронзовый загар, макияж и мерцающие тени – все для летних образов,

– прорекламировали новый выпуск представители глянца.

Допис, поширений Madame Figaro Paris (@madamefigarofr) 25 Тра 2018 р. о 4:13 PDT



Сексуальний образ Жозефін Скрайвер



Обольстительная модель Жозефин Скрайвер



Жозефин Скрайвер



Съемка для французского глянца



Гарячий "лук" Жозефин Скрайвер



Роскошная модель из Дании



Пикантные снимки Жозефин Скрайвер



Модель Жозефин Скрайвер на пляже