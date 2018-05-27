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"Ангел" Victoria's Secret снялась в горячей фотосессии для глянца: 18+

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Жозефин Скрайвер
Жозефин Скрайвер

Модель Жозефин Скрайвер, которая является одной из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, не скрывает своей сексуальности. Манекенщица украсила известный глянец пикантным фото.

25-летняя Жозефин Скрайвер – одна из самых успешных моделей мира. Датчанку каждый раз приглашают известные бренды и глянцы для фотосессий. Звезда не отказывается и от сексуальных съемок.

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Это она доказала в последней фотосессии для французского журнала Madame Figaro. В съемке Жозефин Скрайвер примерила сексуальные пляжные наряды, которые подчеркивали ее стройную фигуру. Кроме этого, звезда обнажилась перед камерой, игриво закрыв аппетитные формы.

Фотографом пикантной съемки был Дэвид Ромэн. Известный художник удачно экспериментирует с тенями и горячими образами моделей.

В комбинационных играх мода и красота предстают абсолютным отголоском. Образ Жозефин Скрайвер сублимирует эти взгляды в гармонии с нашими желаниями. Бронзовый загар, макияж и мерцающие тени – все для летних образов,
– прорекламировали новый выпуск представители глянца.


Сексуальний образ Жозефін Скрайвер


Обольстительная модель Жозефин Скрайвер


Жозефин Скрайвер


Съемка для французского глянца


Гарячий "лук" Жозефин Скрайвер


Роскошная модель из Дании


Пикантные снимки Жозефин Скрайвер


Модель Жозефин Скрайвер на пляже

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Источник: 24 Канал
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