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"Ангел" Victoria's Secret станцевала сексуальный танец в коротком топе

64 Читати новину українською
Роми Стрейд
Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret Роми Стрейд примерила обольстительный топ и вместе с подругой станцевала танец, который очень понравился ее фанатам.

Свой новый видеоролик звезда опубликовала в Instagram. Для танца Роми и ее подруга примеряли стильные черные топы и брюки с красными вставками, которые отлично подходили их стройным фигурам.

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"Танцы на Бермудах выглядят так", – подписала видео Стрейд. Новый ролик в Instagram уже посмотрели несколько сотен пользователей, а наблюдательные фанаты даже поздравили ее с днем рождения, которое звезда будет праздновать сегодня, 19 июля. Ей исполнилось 23 года.

 

Стоит отметить, что модель бережно относится к своей фигуре, в следствии чего можно увидеть ее рельефный пресс и подтянутые формы. Попытки снять видео Роми также опубликовала в Instagram-Stories, на которых видно, как девушки случайно ударяют руками друг друга и смеются над этим.

Теги: LifeStyle Мода Эротика Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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