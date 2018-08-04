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"Ангел" Victoria's Secret Вита Сидоркина беременна

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Модель Вита Сидоркина беременна
Модель Вита Сидоркина беременна / Фото из свободных источников

Одна из "ангелов" Victoria's Secret модель Вита Сидоркина ждет появления первенца. Звезда поделилась радостной новостью на Instagram-странице.

Российская модель Вита Сидоркина вышла замуж за 44-летнего итальянского миллионера Валерио Морабито 30 июля 2017 года. Но не успели поклонники "ангела" Victoria's Secret поздравить ее с первой годовщиной брака, как звезда подготовила для них другое, не менее удивительное сообщение.

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Вита Сидоркина призналась, что вскоре станет мамой. Это будет первый ребенок в семье модели, поэтому 24-летняя звезда долго не решалась рассказать о беременности. Теперь, когда округлый живот "ангела" Victoria's Secret невозможно скрыть, она решилась рассказать о своем особом состоянии.

Величайший дар, – написала Вита Сидоркина.

К сообщению модель добавила снимок, на котором она нежно обнимает живот, позируя перед камерой в черном купальнике. Снимок Вита Сидоркина сделала на отдыхе: позади манекенщицы виднеется водоем и деревья.

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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