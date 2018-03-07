"Ангел" Victoria's Secret вышла замуж за известного футболиста: роскошные свадебные фото
Известная американская модель и "ангел" Victoria's Secret Шанель Иман вышла замуж за звезду американского футбола Стерлинга Шепарда.
Роскошные фотографии с церемонии звезда опубликовала на странице в Instagram.
Как известно, пара познакомилась на вечеринке общих друзей в 2016 году. С тех пор Шанель Иман и Стерлинг Шепард всегда появлялись на публике вместе, не скрывая влюбленность. 1 декабря 2017 года 25-летний спортсмен в день рождения модели сделал ей предложение. Шанель Иман ответила согласием.
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Церемония венчания прошла в кругу самых близких друзей и родственников.
Мечты сбываются,
– лаконично подписала фотографии невеста.
Шанель Иман выбрала для особого праздника красивое платье цвета слоновой кости. Наряд с соблазнительным декольте и обнаженной спиной стильно подчеркнул изящные формы модели. Длинная фата дополнила свадебный образ знаменитости.
На фото видно, что дружки невесты были в стильных белых платьях, одновременно друзья Стерлинга Шепарда выбрали классические черные костюмы с галстуками. Среди подруг модели засветилась ее коллега Джордан Данн.