"Ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер прогулялась в кружевном бюстгальтере в Нью-Йорке

Звезда Victoria's Secret Жозефин Скривер снялась в новой фотосессии для бельевого бренда в обольстительном наряде на улицах Нью-Йорка.

Новое фото Жозефин опубликовала на своей странице в Instagram.

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25-летняя супермодель позировала в объективе фотографа Майкла Стюарта в черном кружевном бюстгальтере, коротких шортах и кожаной куртке с яркими нашивками.

Ее образ дополнили солнцезащитные очки и массивная цепь на шее.



Жозефин Скривер / Instagram

Напомним, Victoria's Secret готовит традиционное шоу, которое обычно происходит в воскресенье, 2 декабря, в Нью-Йорке. А транслировать грандиозное событие будет канал ABC.



Традиционно шоу сопровождают выступления известных исполнителей. Так, в 2018 году на подиуме будет петь: Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes и The Struts.