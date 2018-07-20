Ангела Меркель не согласна со словами Трампа о том, что ЕС "торговый враг" США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Вашингтон является важным партнером для Берлина несмотря на то, что Дональд Трамп считает ЕС торговым врагом США.

Об этом сообщила DW.

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Отмечается, что 20 июля, на ежегодной летней пресс-конференции Меркель не согласилась с заявлением американского президента и добавила, что сегодня привычный мировой порядок находится под сильным давлением.

Также канцлер Германии поприветствовала встречу президентов США и России в Хельсинки, а также приглашение Дональдом Трампом Владимира Путина в Вашингтон.

Всегда, когда ведутся переговоры, – это хорошо для всех,

– сказала Меркель.

Не обошла она и заявление Трампа относительно "агрессивной Черногории" и целесообразности ее обороны.

"Статья 5 договора НАТО, которая устанавливает обязанность стран-членов приходить на помощь друг другу в случае нападения на одну из стран Альянса касается всех стран-членов НАТО, не только больших или маленьких", – отметила канцлер.

Напомним, что в Североатлантическом альянсе отреагировали на слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по Черногории, подтвердив свою готовность к коллективной обороне.