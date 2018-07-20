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Ангела Меркель не согласна со словами Трампа о том, что ЕС "торговый враг" США

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Меркель сказала, что сегодня привычный мировой порядок находится под сильным давлением
Меркель сказала, что сегодня привычный мировой порядок находится под сильным давлением / e-news.su

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Вашингтон является важным партнером для Берлина несмотря на то, что Дональд Трамп считает ЕС торговым врагом США.

Об этом сообщила DW.

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Отмечается, что 20 июля, на ежегодной летней пресс-конференции Меркель не согласилась с заявлением американского президента и добавила, что сегодня привычный мировой порядок находится под сильным давлением.

Также канцлер Германии поприветствовала встречу президентов США и России в Хельсинки, а также приглашение Дональдом Трампом Владимира Путина в Вашингтон.

Всегда, когда ведутся переговоры, – это хорошо для всех,
– сказала Меркель.

Не обошла она и заявление Трампа относительно "агрессивной Черногории" и целесообразности ее обороны.

"Статья 5 договора НАТО, которая устанавливает обязанность стран-членов приходить на помощь друг другу в случае нападения на одну из стран Альянса касается всех стран-членов НАТО, не только больших или маленьких", – отметила канцлер.

Напомним, что в Североатлантическом альянсе отреагировали на слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по Черногории, подтвердив свою готовность к коллективной обороне.

Теги: Дональд Трамп Новости политики Ангела Меркель Европа Евросоюз
Источник: 24 Канал
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