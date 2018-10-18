"Ангелы" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол и Эльза Хоск снялись в обольстительной фотосессии

Супермодели Кэндис Свейнпол и Эльза Хоск стали звездами рекламной кампании линии купальников Кэндис под названием "Tropic of C".

Новые снимки с пикантной фотосессии Кэндис опубликовала на своей странице в Instagram.

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Съемки кампейна с двумя "ангелами" прошли в Нью-Йорке. На фото Кэндис позирует с Эльзой в похожих купальниках и куртках, а в ушах у них одинаковые украшения.

"Двоится в глазах", – прокомментировала Кэндис.



Кэндис Свейнпол и Эльза Хоск для Tropic of C

На втором фото Эльза Хоск изображена в бикини. Ее образ дополнили высокие сапоги и кожаный комбинезон.



Эльза Хоск для Tropic of C



Эльза Хоск для Tropic of C



Эльза Хоск для Tropic of C



Эльза Хоск для Tropic of C