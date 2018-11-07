"Ангелы" Victoria's Secret провели главную репетицию перед грандиозным шоу в Нью-Йорке: фото

Модели бельевого бренда Victoria's Secret уже находятся в сладком предвкушении грандиозного шоу, которое происходит каждый год в разных мегаполисах мира. В этом году все действо состоится в Нью-Йорке и знаменитые "ангелы" уже пробыли в столицу моды, чтобы попасть на главную репетицию перед событием.

На показе Victoria's Secret Fashion Show 2018 примут участие известные модели бренда: Адриана Лима, Принслу, Кэндис Сванепул, Лили Олдридж, Эльза Хоск, Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, Лаис Рибейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл Тейлор Хилл, Кендалл Дженнер, сестры Хадид и другие.

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Официально трансляция с показа будет доступна на сайте бренда 2 декабря 2018 года, но само событие состоится 8 ноября, где будут приглашены только VIP-персоны и другие знаменитости из фэшн-индустрии. С самого утра на мероприятии будут работать команды стилистов, визажистов и координаторов, которые обеспечат максимальный комфорт моделей и вообще все качество шоу.

Чтобы на подиуме все прошло четко и безошибочно, модели уже провели свою генеральную репетицию и примеряли фирменные крылья "ангелов", которые они ежегодно добавляют к своим бельевым образам. Всю красоту фанаты смогут увидеть на фотографиях уже завтра, а пока можно насладиться лишь некоторыми элементами из пикантных нарядов девушек.