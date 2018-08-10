"Ангелы" Victoria's Secret снялись в горячей фотосессии: соблазнительные кадры
"Ангелы" Victoria's Secret - одни из самых привлекательных моделей мира. Манекенщицы собрались на совместную фотосессию, которая объединила нежность и обольстительность.
Все знаменитости любят вести свои блоги, где рассказывают о карьере или личной жизни. Так, всемирноизвестные модели Сара Сампайо, Эльза Хоск, Жозефин Скрайвер, Лаис Рибейро, Тейлор Хилл и Жасмин Туке показали первые кадры с обольстительной фотосессии.
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Пока что модели не открыли всех деталей съемки. Однако из нескольких кадров видно, что "ангелы" Victoria's Secret примеряли роскошное белье популярного бренда и перья. Судя по декорациям, съемка прошла к рождественско-новогодним праздникам.
Модели позировали не только в белье, но и обнаженные, что придавало пикантности снимкам. Пока что бренд Victoria's Secret не опубликовал сексуальные фото, поэтому все поклонники в ожидании этих снимков.