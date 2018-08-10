"Ангелы" Victoria's Secret снялись в горячей фотосессии: соблазнительные кадры

"Ангелы" Victoria's Secret - одни из самых привлекательных моделей мира. Манекенщицы собрались на совместную фотосессию, которая объединила нежность и обольстительность.

Все знаменитости любят вести свои блоги, где рассказывают о карьере или личной жизни. Так, всемирноизвестные модели Сара Сампайо, Эльза Хоск, Жозефин Скрайвер, Лаис Рибейро, Тейлор Хилл и Жасмин Туке показали первые кадры с обольстительной фотосессии.

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Допис, поширений Victoria's Secret (@victoriassecret) 9 Сер 2018 р. о 2:01 PDT

Пока что модели не открыли всех деталей съемки. Однако из нескольких кадров видно, что "ангелы" Victoria's Secret примеряли роскошное белье популярного бренда и перья. Судя по декорациям, съемка прошла к рождественско-новогодним праздникам.

Модели позировали не только в белье, но и обнаженные, что придавало пикантности снимкам. Пока что бренд Victoria's Secret не опубликовал сексуальные фото, поэтому все поклонники в ожидании этих снимков.

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro) 9 Сер 2018 р. о 12:51 PDT

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 7 Сер 2018 р. о 8:21 PDT

Допис, поширений Josephine Skriver (@josephineskriver) 8 Сер 2018 р. о 10:09 PDT

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 9 Сер 2018 р. о 1:21 PDT

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 8 Сер 2018 р. о 12:05 PDT

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 9 Сер 2018 р. о 11:19 PDT