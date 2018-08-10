21:24
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 12°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Порошенко равняется на вождя народов. Гриценко вляпался
Вєсті.UA
19:56, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Ангелы" Victoria's Secret снялись в горячей фотосессии: соблазнительные кадры

42 Читати новину українською
"Ангелы" Victoria's Secret
"Ангелы" Victoria's Secret / фото из соцсетей

"Ангелы" Victoria's Secret - одни из самых привлекательных моделей мира. Манекенщицы собрались на совместную фотосессию, которая объединила нежность и обольстительность.

Все знаменитости любят вести свои блоги, где рассказывают о карьере или личной жизни. Так, всемирноизвестные модели Сара Сампайо, Эльза Хоск, Жозефин Скрайвер, Лаис Рибейро, Тейлор Хилл и Жасмин Туке показали первые кадры с обольстительной фотосессии.

Читайте также: Модель Эльза Хоск показала обольстительное тело в брендовом купальнике: горячие фото

 

Пока что модели не открыли всех деталей съемки. Однако из нескольких кадров видно, что "ангелы" Victoria's Secret примеряли роскошное белье популярного бренда и перья. Судя по декорациям, съемка прошла к рождественско-новогодним праздникам.

Модели позировали не только в белье, но и обнаженные, что придавало пикантности снимкам. Пока что бренд Victoria's Secret не опубликовал сексуальные фото, поэтому все поклонники в ожидании этих снимков.

 

 

 

 

 

 

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Теги: Мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук