Англия – Хорватия: основной защитник "клетчатых" может пропустить матч

Правый защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько не поможет команде в полуфинале чемпионата мира против Англии.

По информации Marca, 26-летний футболист получил повреждение левого колена, из-за которого точно не сможет принять участие в полуфинальном матче ЧМ-2018 с Англией. О точных сроках восстановления Врсалько станет известно в ближайшее время.

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Врсалько является основным игроком "клетчатых" на ЧМ, на его счету 4 матча в стартовом составе. Вероятнее всего, его заменит ветеран Ведран Чорлука или справа сыграет Домагой Вида.

Полуфинал ЧМ Англия – Хорватия состоится 11 июля в Москве. Второго финалиста 10 июля определят Франция и Бельгия.