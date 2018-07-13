Англия – Бельгия: где смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Сборная Англии и Бельгии сыграют матч за третье место на Чемпионате мира. Трансляция матча онлайн будет доступна украинским зрителям.

Как и остальные матчи Чемпионата мира, игра между сборными Бельгии и Англии будет показана на телеканале "Интер". Начало в 17:00 в субботу, 14 июля.

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Кроме того, ее будут транслировать в интернете по ссылке.

Если команды определят победителя в основное время, то игра продлится до 19:00. Если в основное время будет зафиксирована ничья, команды будут играть два экстра-тайма по 15 минут. Если и этого времени не хватит, обладателя третьго места Чемпионата мира определят с помощью послематчевых пенальти.

Текстовый онлайн проведет сайт "Футбол 24". Обзор матча, видео голов и моментов матча – на сайте 24 канала.

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