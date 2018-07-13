Англия – Бельгия: прогноз на матч Чемпионата мира

Сборные Англии и Бельгии сыграют в матче за третье место на Чемпионате мира. Англичане, которые имели больше шансов сыграть в финале, на этом Чемпионате мира вообще могут остаться без наград.

По мнению букмекеров, больше шансов на победу имеют бельгийцы, которые в полуфинале уступили французам. William Hill коэффициент на победу сборной Бельгии выставил на уровне 2,15. В то время как на победу "трех львов" – 3,20. Ничья в этом матче в основное время 3,60. Относительно команды, которая в итоге займет третье место: Бельгия 1,61, Англия 2,25.

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В этом матче состоится противостояние двух форвардов, которые претендуют на звание лучшего бомбардира турнира. Вероятность того, что Ромелу Лукаку забьет гол и Бельгия выиграет матч – 3,50. Гол Гарри Кейна и победа сборной Англии – 4,50.

В PariMatch тоже отдают предпочтение бельгийцам – 2,20 на их победу. На то, что в матче победят англичане – 3,30. Ничья в матче по 90 минут – 3,70. Итоговая победа в борьбе за третье место бельгийцами – 1,66, англичанами – 2,31.

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Похожая ситуация и по количеству забитых голов. "Индивидуальный тотал больше 2,0 Бельгия" – 2,80, а на англичан "индивидуальный тотал больше 2,0" – 4,20.

Меньший коэффициент на победу бельгийцы и больший показатель на победу англичан в "Фаворит" - 2,09 и 3,40 соответственно. Ничья в матче – 3,75. Команда, которая победит в борьбе за третье место: Бельгия 1,57, Англия 2,49.

При этом, если в матче будет дополнительное время, то и так больше шансов на победу у бельгийцев – против 10,00 11,00 у англичан. Хотя если будет серия послематчевых пенальти, то шансы у обеих сборных равные – 12,00.

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В bet365 на победу Бельгии выставили коэффициент 2,20. На победу Англии – 3,30. Ничья в матче – 3,75. Итоговая победа в борьбе за третье место – 1,61 на Бельгию и 2,30 на Англию.