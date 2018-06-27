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Англия – Бельгия: прогноз на матч Чемпионата мира

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Англия – Бельгия прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира
Англия – Бельгия прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира

Сборные Англии и Бельгии в очной встрече определят победителя группы G. Пока у обеих команд по шесть очков и одинаковое количество забитых-пропущенных голов – 8:2.

Беря во внимание то, что соперники равны по силе, коэффициенты на победу одной из команд не слишком отличаются. Хотя небольшое преимущество букмекеры отдают именно сборной Англии. В William Hill коэффициент на их победу – 2,50. Победа Бельгии оценена в 2,75. Ничья в этом матче наименее вероятная – 3,00.

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Стоит отметить, что в этом матче сойдутся лидеры гонки бомбардиров – у англичанина Гарри Кейна 5 голов, у бельгийца Ромелу Лукаку – 4 гола. Коэффициент на то, что первый из них забьет гол в этом матче – 2,10. Гол бельгийца получил коэффициент 2,37.

Почти равные коэффициенты на победу одной из команд, но значительно высшие дает PariMatch. Здесь победа Англии имеет 2,75, а победа сборной Бельгии – 2,85. Ничья тоже несколько высший коэффициент получила – 3,10.

Незначительное преимущество на стороне англичан и по первому забитому голу в этом матче – 1,88. На то, что первыми забьют бельгийцы, стоит коэффициент 1,92.

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Наибольший коэффициент на победу бельгийцев в "Фаворит" – 2,92. На англичан там принимают с коэффициентом 2,76. Ничью букмекеры оценили в 3,10.

При этом эксперты больше склоняются к тому, что обе команды забьют – 1,78. Если нет, то коэффициент на это 1,97.

Матч между сборными Англии и Бельгии на Чемпионате мира состоится в четверг, 28 июня. Начало матча в 21:00.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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