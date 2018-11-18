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      Англия – Хорватия: где смотреть онлайн матч Лиги наций

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      Англия – Хорватия смотреть онлайн матч Лиги наций
      Англия – Хорватия смотреть онлайн матч Лиги наций

      В воскресенье, 18 ноября, сборная Англии сыграет матч Лиги наций против сборной Хорватии. Победитель этого матча выиграет Группу 4 Лиги А. В случае ничьи победителем станет сборная Испании.

      Учитывая то, что матч будет сыгран в выходной, начало встречи между сборными Англии и Хорвати довольно раннее-в 16: 00. В Украине этот матч покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 15:50.

      Читайте также: Лига наций: видео голов и результаты матчей 17 ноября

      Смотреть онлайн матч Англия – Хорватия можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

      Видео голов и обзор матча Англия – Хорватия на сайте 24 Канала.

      Напомним, матч между сборными Англии и Хорватии состоится в воскресенье, 18 ноября. Начало встречи в 16:00.

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      Теги: Футбол Спорт Лига наций
      Источник: 24 Канал
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