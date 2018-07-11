Хорватия победила Англию и вышла в финал Чемпионата мира

Сборная Англии и Хорватии вторыми определяли финалиста Чемпионата мира. Проигравшая команда должна была играть матч против сборной Бельгии за третье место.

Англичане вышли вперед уже на пятой минуте. Вблизи штрафной сбили Алли, и Триппьер безупречно исполнил штрафной, пробив над стенкой под самую перекладину.

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Могли вскоре англичане и удвоить счет. Кейн с первого раза не переиграл Субашич, а на добивании с острого угла попал в штангу.

Перерыв больше пошел на пользу хорватам. Команда сыграла больше и начала создавать моменты. Отметиться удалось лишь на шестьдесят восьмой минуте. После навеса с фланга Перишич опередил сразу двоих соперников и ногой в касание в воздухе пробил по воротам Пикфорда.

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Уже через мгновение хорваты могли выходить вперед, но после удара "клетчатых" мяч попал в штангу.

Матч так и закончился вничью 1: 1 (третья игра подряд для хорватов в плей-офф Чемпионата мира, которая заканчивается с таким счетом). А уже в дополнительное время Манджукич тоже воспользовался ошибкой защитников сборной Англии, и выбежав из-за спины, пробил мимо вратаря.

Хорватия – Англия

Голы: Перишич, 68, Манджукич, 109 – Триппьер, 5

Хорватия в финале 15 июля сыграет со сборной Франции. Англичане за день до этого встретяться со сборной Бельгии в матче за третье место.