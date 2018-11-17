В воскресенье, 18 ноября, сборная Англии на своем поле будет принимать сборную Хорватии. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Обе команды имеют шанс на первое место в тройке, для этого нужно лишь победить. Англия и Хорватия подходят к этому матчу в боевом состоянии. В последнем туре обе команды могут повлиять на выход в дальнейший этап Лиги наций.

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Поэтому в этом матче все букмекеры отдают явное предпочтение именно английской сборной. В William Hill их победу оценили коэффициентом 1,80. На сборную Хорватии принимают с коэффициентом 4,20. На то, что матч закончится в ничью – 3,75.

Эксперты PariMatch на победу Англии выставили наибольший коэффициент 1,86. На то, что победит сборная Хорватии коэффициент тоже 4,20. Коэффициент 3,80 на то, что матч закончится в ничью.

Коэффициент на победу сборной Хорватии в "Фаворит спорт" – 4,25. В то время как на победу хозяев поля – 1,84. Ничья в матче – 3,85.

Marathon bet на победу сборной Англии принимает с коэффициентом 1,83. На их соперников – 4,10. На ничью – 3,85.

Напомним, матч Англия – Хорватия состоится в воскресенье, 18 ноября. Начало матча в 16:00.

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