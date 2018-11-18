Топ-матчем Лиги наций в воскресенье, 18 ноября, стал матч между сборными Англии и Хорватии. Победитель противостояния выигрывал группу, проигравший – вылетал в низший дивизион. В случае ничьи на "Уэмбли" праздновала бы Испания, которая становилась победителем группы.

Англия – Хорватия 2:1

Голы: Лингард, 78, Кейн, 85 – Крамарич, 57

Англия за первый матч могла забивать как минимум трижды. Возможности раз за разом упускали Стерлинг и Кейн. Особенно опасным был момент, когда за одну атаку пробивали оба. Сначала Стерлинг избежал офсайда (в целом он неоднократно убегал от защиты хорватов), и на перехват вышел Калинич и головой сыграл за пределами штрафной площадки. Мяч подхватил Кейн и пробивал из-за пределов штрафной – спас Едвай, головой вынеся мяч с линии ворот. Еще одно добивание от Кейна – на этот раз спас голкипер.

Читайте также: Италия не сумела обыграть Португалию на своем поле и установила позорный антирекорд: видео

Тем удивительнее выглядит гол в начале второго тайма, который забила сборная Хорватии. Крамарич получил пас в штрафной площадке, собрал вокруг себя немало соперников (в момент удара в штрафной площадке находилось семь игроков сборной Англии), и когда казалось, что момент упущен – пробил и забил. Правда, помог отличиться Дайер – мяч срикошетил от него и влетел над голкипером в ворота.

78,221 fans here at @wembleystadium today. Thanks for your amazing support – hopefully we can end the day with something special for you...



[0-1] | #threelions pic.twitter.com/RRxHqjnryz — England (@England) 18 листопада 2018 р.

Но победу праздновала сборная Англии. Лингард, который вышел на замену на 73-й минуте, уже через пять минут сравнял счет. После вбрасывания аут мяч отлетел к Кейну – капитан англичан уже в падении пытался дотянуться до мяча, но сумел лишь протолкнуть его мимо голкипера. И как раз туда, где находился Лингард, который и с десятка сантиметров переправил мяч в ворота.

Читайте также: Лига наций: видео голов и результаты матчей 17 ноября

И все же Кейн забил гол в этом матче. После подачи со штрафной ему сбросили мяч головой, и он снова в падении сумел пробить точно в угол ворот.

Англия побеждает в этом матче и в группе в частности. Хорватия после поражения вылетает в низший дивизион.

Видеообзор матча Англия – Хорватия