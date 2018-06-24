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Англия – Панама: анонс на матч Чемпионата мира 2018

18 Читати новину українською
Англия – Панама анонс матча ЧМ-2018
Англия – Панама анонс матча ЧМ-2018

Сборной Англии во втором туре Чемпионата мира выпало играть с одним из откровенных аутсайдеров – сборной Панамы.

Сборная Англии на Чемпионате мира оказалась перед весьма однозначным выбором – им надо побеждать сборную Панамы. И желательно с как можно большим счетом. После бомбардирской феерии, которую устроила сборная Бельгии за два первых матча, именно разница забитых-пропущенных голов может стать в дальнейшем решающим фактором при распределении мест в турнирной таблице.

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Панама - довольно удобный соперник для того, чтобы "три льва" получили свою вторую подряд победу в двух первых матчах на чемпионатах мира. Последний раз такое было еще в 2006 году.

В том, что в сборной Англии не будет проблем, уверены и букмекеры.

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Для сборной Панамы, в которой это дебют на чемпионате мира, матч против сборной Англии – это хорошая возможность "показать" своих игроков. В матче против бельгийцев это не слишком удалось – команда "посыпалась" во втором тайме. Однако настроиться на то, чтобы дать бой англичанам, команда может. Все покажет игра.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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