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Англия – Панама: Букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

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Англия – Панама прогноз на матч Чемпионата мира 2018
Англия – Панама прогноз на матч Чемпионата мира 2018

Англия второй матч на Чемпионате мира проведет против сборной Панамы. "Три льва", по мнению букмекеров, не должны иметь проблем в матче против соперников.

Англичане являются явными фаворитами матча. В Willaim Hill на их победу поставили довольно маленький коэффициент – 1,22. На победу Панамы ставят в двенадцать раз больше – аж 15,00. Что касается ничьей, то ее оценили в 5,50.

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Гол Гарри Кейна, который в прошлом матче забил два гола, став первым англичанином, которому это удалось на Чемпионатах мира за последние 32 года, выставлен с коэффициентом 1,57.

В PariMatch значительно больший коэффициент на победу сборной Панамы – вплоть 18,00. Победа англичан оценена в 1,23. 6,00 – ничья в этом матче.

"Тотал больше 1,5" на Англию – 1,47.

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"Фаворит" на победу сборной Англии принимает с коэффициентом 1,25. Ничья – 6,00. Победа Панамы – 15,75.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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