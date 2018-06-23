Англия – Панама: Букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

Англия второй матч на Чемпионате мира проведет против сборной Панамы. "Три льва", по мнению букмекеров, не должны иметь проблем в матче против соперников.

Англичане являются явными фаворитами матча. В Willaim Hill на их победу поставили довольно маленький коэффициент – 1,22. На победу Панамы ставят в двенадцать раз больше – аж 15,00. Что касается ничьей, то ее оценили в 5,50.

Читайте также: Угрозы убить, порнозвезда на трибуне и селфи с Криштиану Роналду – футбольные курьезы ЧМ-2018

Гол Гарри Кейна, который в прошлом матче забил два гола, став первым англичанином, которому это удалось на Чемпионатах мира за последние 32 года, выставлен с коэффициентом 1,57.

В PariMatch значительно больший коэффициент на победу сборной Панамы – вплоть 18,00. Победа англичан оценена в 1,23. 6,00 – ничья в этом матче.

"Тотал больше 1,5" на Англию – 1,47.

Читайте также: Отдельные голы России – это какая-то нечистая сила, – единственный украинский арбитр на ЧМ по футболу

"Фаворит" на победу сборной Англии принимает с коэффициентом 1,25. Ничья – 6,00. Победа Панамы – 15,75.