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Англия победила Швецию и вышла в полуфинал Чемпионата мира

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Англия – Швеция результат матча ЧМ-2018
Англия – Швеция результат матча ЧМ-2018

Сборные Англии и Швеции на Чемпионате мира встретились на стадии четвертьфинала. Победу в матче и выход в следующий круг удалось одержать англичанам.

Сборная Англии 28 лет не проходила в полуфиналы Чемпионата мира. За это время команда даже сумела дважды пересечься со сборной Швеции на Мундиалях. В обоих случаях матчи заканчивались в ничью – 1:1 в 2002 году и 2:2 в 2006 году. В 2018 году англичане победили.

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Англичане выбрали себе "попроще" путь к финалу. После того, как они проиграли бельгийцам в группе и заняли второе место, в плей-офф самым серьезным соперником у них выходили только колумбийцы в 1/8 финала, и испанцы уже в полуфинале. Однако "фурия роха" покинула турнир в первом раунде плей-офф. Зато матч с колумбийцами оказался не таким и простым – дело дошло до серии пенальти, где у англичан была своя неудачная серия – последние шесть из семи серий пенальти сборная проигрывала. Но на этот раз неприятная для "трех львов" традиция пала.

Шведы на этом чемпионате показали довольно содержательную игру в защите. За четыре матча до игры с Англией Оллсен пропустил только в одном матче – против сборной Германии. Даже швейцарцы, которые забивали бразильцам, сербам и костариканцам, ничего не сумели противопоставить надежной игре в обороне скандинавов. Особенно на "втором этаже". И в матче против англичан оба гола были забиты именно с воздуха.

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Англичане в этом матче сразу взяли мяч под свой контроль. Однако защита шведов "выключила" Гарри Кейна из игры, и тот, фактически, был без моментов. Поэтому вся опасность англичан шла с флангов. Больше всего возможностей в этом матче упустил Рахим Стерлинг. Если бы игрок более умело обращался с мячом, счет был бы разгромным.

Первый гол в ворота шведов был забит после подачи с углового. Отличился защитник Гарри Магвайр. После подачи от Эшли Янга, англичанин выиграл верховую борьбу и пробил точно в нижний угол ворот.

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Шведы тоже имели немало возможностей в этом матче. Но довольно надежно в рамках ворот действовал Джордан Пикфорд. Вратарь, который не входит в топ-5 вратарей Мундиаля, сумел "протащить" свою сборную уже до полуфинала.

Второй гол шведы же пропустили во втором тайме. Во время одной из затяжных атак Деле Алли сумел избежать офсайда и пробить головой после навеса Джесси Лингарда.

Этого англичанам хватило, чтобы выйти в полуфинал. Последний раз они там были в 1990 году. Тогда они проиграли по пенальти сборной ФРГ (с этого и началась неудачная серия у англичан). На этот раз их соперником будет победитель пары Хорватия – Россия.

Швеция – Англия 0:2

Голы: Магвайр, 30, Деле, 59

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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