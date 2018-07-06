Англия – Швеция: прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира

Сборная Англии в 1/4 финала Чемпионата мира встретится со сборной Швеции. Из всех пар четвертьфиналистов именно англичане имеют больше всего шансов одолеть своего соперника.

Англичане в матче 1/8 финала сумели преодолеть свое проклятие и пройти соперника в серии послематчевых пенальти. До этого с 1992 года англичане проиграли шесть из семи матчей за футбольную лотерею.

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В William Hill коэффициент на то, что "Англия выиграет по пенальти" – 12,00. При этом просто победа Англии в матче против Швеции – 1,95. Победа шведов – 4,50. Ничья в основное время – 3,20. На проход в следующий раунд: 1,40 на Англию, 2,87 на Швецию.

Вероятность того, что "Гарри Кейн забьет гол и Англия выиграет" – 2,87.

PariMatch победу Англии оценил в 1,93. Победа Швеции – 4,80.. ничья в основное время – 3,25. Относительно прохода в следующий раунд: Англия 1,44, Швеция 2,95.

Больше шансов в этом матче забить имеют англичане. "Индивидуальный тотал больше 1,5 Англия" – 2,40, "индивидуальный тотал больше 1,5 Швеция" – 4,80.

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"Фаворит" победу шведов оценил в 4,80. На англичан – 1,93. Ничья за 90 минут – 3,30. Проход в полуфинал: Швеция 2,99, Англия 1,42.

Вероятность того, что обе команды забьют – 2,23. Если нет – 1,61.