00:01
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Англия вместо Катара претендует на проведение ЧМ-2022 по футболу

77 Читати новину українською
ЧМ-2022 в Катаре
ЧМ-2022 в Катаре

Экс-глава Футбольной ассоциации Англии Дэвид Трисман предложил рассмотреть Англию в качестве страны-хозяйки ЧМ-2022 вместо Катара, который обвиняется в нарушении правил ФИФА в борьбе за право получения мундиаля.

Чиновник уверяет, что Англия полностью готова принять у себя ЧМ-2022.

Читайте также: И смех, и грех. Стало известно, сколько зарабатывают тренеры "Шахтера", "Динамо" и других клубов

"Нельзя проводить ЧМ в Катаре, если будут доказаны нарушения. В таком случае будет просто несправедливо, если заявку Англии не рассмотрят", – цитирует Трисмана Evening Standart.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на полученные в ее распоряжение документы сообщила о том, что Катар был замешан в связях с ЦРУ и пиар-компаниями с целью саботажа своих конкурентов на выборах страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 30 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 30 июля: Приходько идет в политику, зарплата военных и чешские депутаты в Крыму
30 июля, 22:25 Главные новости 30 июля: Приходько идет в политику, зарплата военных и чешские депутаты в Крыму
Похорон українського хокею
30 июля, 22:01 Похорон українського хокею
Іван Вербицький
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
30 июля, 21:14 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк
Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превлатил детскую мечту в миллиарды
30 июля, 20:03 Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превлатил детскую мечту в миллиарды
Анастасія Можаровська
Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
30 июля, 19:01 Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
Інна Жолобович
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
"Нью-Йорк Рейнджерс" дома минимально уступили "Бостону"
 2 апреля 2012 , 11:00
Свитолина капитулировала перед Пеннеттой на турнире в Страсбурге
 21 мая 2013 , 22:11
И снова Моуринью против своего ученика. Анонс 11 тура АПЛ
 9 ноября 2013 , 14:01
Наставник "Волыни": Одесса, одолжите деньги у Кивалова - сделайте поле и купите мячи, а не презервативы
 12 августа 2014 , 09:27
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук