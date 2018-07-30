Англия вместо Катара претендует на проведение ЧМ-2022 по футболу

Экс-глава Футбольной ассоциации Англии Дэвид Трисман предложил рассмотреть Англию в качестве страны-хозяйки ЧМ-2022 вместо Катара, который обвиняется в нарушении правил ФИФА в борьбе за право получения мундиаля.

Чиновник уверяет, что Англия полностью готова принять у себя ЧМ-2022.

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"Нельзя проводить ЧМ в Катаре, если будут доказаны нарушения. В таком случае будет просто несправедливо, если заявку Англии не рассмотрят", – цитирует Трисмана Evening Standart.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на полученные в ее распоряжение документы сообщила о том, что Катар был замешан в связях с ЦРУ и пиар-компаниями с целью саботажа своих конкурентов на выборах страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

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