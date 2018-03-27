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Английская футбольная сборная не будет бойкотировать ЧМ-2018 в России, – Борис Джонсон

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон,
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, / uk.news.yahoo.com

Футбольная команда Англии не будет бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года, который будет проходить в России.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает Интерфакс.

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"Планов бойкота Чемпионата мира (по футболу 2018 года) английская команда не имеет", – заявил он.

Он подчеркнул, что решение относительно сборной принимает не британское правительство.

Футбольная ассоциация – это не правительство, и мы не намерены наказывать английских болельщиков,
– добавил Джонсон.

И добавил, что фанаты должны быть в курсе возможной политической напряженности между Великобританией и Россией и быть бдительными.

Напомним, ранее сообщалось, что министры и высокопоставленные представители Великобритании, а также члены британской королевской семьи не поедут в Россию на Чемпионат мира по футболу из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Теги: Новости России Великобритания Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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