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Английские фанаты не смогли скрыть свое разочарование после проигрыша сборной: яркие фото

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Английские фанаты не смогли скрыть свое разочарование после проигрыша сборной
Английские фанаты не смогли скрыть свое разочарование после проигрыша сборной / Getty Images

Английские фанаты очень разочаровались после игры сборной Англии и Хорватии. Некоторые сидели молча, а некоторые плакали, хотя начало матча было веселым, ведь их сборная забила первый гол.

Об этом говорится в Daily mail.

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Пабы, бары и барбекю по всей Англии – страна взорвалась с радостью после того, как Англия забила гол в первые пять минут в поединке с Хорватией. Но эта радость длилась недолго.

Англійські фанати не змогли приховати своє розчарування після програшу

Английские фанаты не смогли скрыть свое разочарование после проигрыша

С потрясением болельщики отреагировали и в Манчестере, когда Англия пропустила гол в свои ворота от Хорватии во второй половине полуфинального столкновения в России.

Шоковані вболівальники Англії після першого голу у ворота їх збірної

Шокированные болельщики Англии после первого гола в ворота их сборной

Позже фанаты с тревогой снова наблюдали, как хорватская команда забила второй гол благодаря Марио Манджукику. Слезы заменили радость.

Деякі англійські фани плакали від розчарування

Некоторые английские фаны плакали от разочарования

А в конце матча улицы Англии были наполнены растерянными болельщиками после счета 2:1.

Фани Англії спостерігають за грою між Англією та Хорватією, коли рахунок був 1:1Фаны Англии наблюдают за игрой между Англией и Хорватией, когда счет был 1: 1

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 Хорватия
Источник: 24 Канал
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