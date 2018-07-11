Английские фанаты не смогли скрыть свое разочарование после проигрыша сборной: яркие фото

Английские фанаты очень разочаровались после игры сборной Англии и Хорватии. Некоторые сидели молча, а некоторые плакали, хотя начало матча было веселым, ведь их сборная забила первый гол.

Об этом говорится в Daily mail.

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Пабы, бары и барбекю по всей Англии – страна взорвалась с радостью после того, как Англия забила гол в первые пять минут в поединке с Хорватией. Но эта радость длилась недолго.

Английские фанаты не смогли скрыть свое разочарование после проигрыша

С потрясением болельщики отреагировали и в Манчестере, когда Англия пропустила гол в свои ворота от Хорватии во второй половине полуфинального столкновения в России.

Шокированные болельщики Англии после первого гола в ворота их сборной

Позже фанаты с тревогой снова наблюдали, как хорватская команда забила второй гол благодаря Марио Манджукику. Слезы заменили радость.

Некоторые английские фаны плакали от разочарования

А в конце матча улицы Англии были наполнены растерянными болельщиками после счета 2:1.

Фаны Англии наблюдают за игрой между Англией и Хорватией, когда счет был 1: 1