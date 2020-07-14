Появился новый бесплатный курс английского для начинающих. Он доступен на платформе Prometheus, рассчитан на три месяца и дает возможность получить сертификат.

Всего курс состоит из 25 занятий – коротких видеоуроков и тестов, сообщает "Освитория".

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Программа рассчитана на два урока в неделю в течение трех месяцев.

Кому подойдет курс

Людям, изучающим английский с нуля, которые знают до 100 слов и хотят овладеть базовой грамматикой.

Что предусматривает программа

"Английский для начинающих" – это 100 видео, 200 тестовых тренировок и 750 слов.

Какие знания получит человек

Сможет рассказывать о себе, семье, погоде, гаджетах, путешествиях, праздниках и традициях. А также задавать общие вопросы, читать и писать простые тексты.

Кто авторы сервиса

Его создали EnglishDom совместно с платформой онлайн-курсов Prometheus.

Предусмотрен ли сертификат

Можно получить сертификат об уровне A1-A2 Elementary от Prometheus. Для этого нужно набрать соответствующий суммарный балл, выполнив тесты в 25 уроках.

Напомним, до сих пор на платформе Prometheus было уже семь курсов английского разного уровня. Однако среди них не было курса для начинающих.

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