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Английский "Челси" купил вратаря за рекордную сумму

81 Читати новину українською
Кэпа Аррисабалага
Кэпа Аррисабалага

Вратарь испанского "Атлетика" Кэпа Аррисабалага перешел в "Челси". Лондонскому клубу пришлось заплатить за игрока 80 миллионов евро, что стало новым рекордом для трансфера голкиперов.

Информация о трансфере Кепы Аррисабалагы официально подтверждена на сайте "Атлетика". Однако пока на сайте "Челси" об этом не было сообщено. При этом сумма трансфера не разглашается, но 80 миллионов евро – официально прописана в контракте сумма отступных за игрока.

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Стоит отметить, что этим трансфером "Челси" обновил трансферный рекорд относительно вратарей, который продержался всего месяц. В июле 2018 года английский "Ливерпуль" заплатил за вратаря "Ромы" Аллисона Беккера 62,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что подписание нового вратаря свидетельствует о том, что голкипер "Челси" Тибо Куртуа перейдет в мадридский "Реал". Сколько "сливочные" заплатят за бельгийца – пока неизвестно. При этом он будет прямым конкурентом украинцу Андрею Лунину, которого летом приобрел "Реал" у луганской "Зари".

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Теги: Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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