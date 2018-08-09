Английский клуб не сумел договориться о трансфере игрока сборной Украины за 16 миллионов фунтов

Игрок сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко отказался переходить в "Вулверхэмптон".

По данным Sky Sports, команды договорились о трансфере игрока за 16 миллионов фунтов. Однако сам Зинченко отказался переходить к "волкам".

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Стоит отметить, что Зинченко не является игроком основы "Манчестер Сити". В прошлом сезоне он провел за команду Пепа Гвардиолы лишь 14 матчей – 8 в АПЛ, 4 – в Кубке лиги, 1 – в кубке Англии и 1 – в Лиге Чемпионов.



К слову, в свое время за "Вулверхэмптон", который в этом сезоне вернулся в АПЛ, в свое время выступал еще один украинец Олег Лужный.

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