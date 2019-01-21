Английский клуб устроил на своем стадионе приют для бездомных: фото

Клуб английской Премьер-лиги "Кристалл Пэлас" переоборудовал часть домашнего стадиона "Селхерст Парк" в приют для бездомных.

Руководство "Кристал Пэлас" решило помочь бездомным, которые мерзнут на улице в зимнее время, и переоборудовало часть домашнего стадиона команды "Селхерст Парк" в круглосуточный приют. Он открывает свои двери, когда температура опускается ниже нуля, сообщает BBC.

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Приют рассчитан на 10 человек. Исполнительный директор клуба Фил Александер рассказал, что клуб хочет творить добрые дела для местной общины.

Мы рады, что можем хотя бы немного помочь нуждающимся. Огромное спасибо волонтерам, которые пожертвовали время, чтобы все это удалось. Также спасибо работникам клуба и супермаркетам, которые передали еду для бездомных на "Селхерст Парк",

– заявил он.



Клуб АПЛ устроил приют для бездомных // Фото: cpfc.co.uk/

Стоит отметить, что это далеко не первая благотворительная акция клуба, который регулярно сотрудничает с фондом Croydon Council. Вместе они помогают бездомным, привлекая большее внимание общества к этой проблеме.

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