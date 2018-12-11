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      Английский клуб жестко наказал фанатов, выкрикивавших расистские оскорбления в адрес игрока

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      Рахим Стерлинг
      Рахим Стерлинг / Sky News

      Лондонский "Челси" отстранил четырех болельщиков от посещения матчей на "Стэмфорд Бридж" за расистский скандал в игре с "Манчестер Сити".

      Как сообщает Sky Sports, после инцидента с игроком "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, который подвергся оскорблениям фанатов лондонцев, забирая мяч у лицевой линии, "Челси" отстранил четырех болельщиков от посещения матчей на собственном стадионе.

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      Болельщик "пенсионеров", которого обвинили в расистских высказываниях, отрицает, что его слова имели расовый подтекст. Однако, 60-летний Колин Винг согласен, что оскорблял Стерлинга во время пребывания на стадионе, за что просит прощения.

      "Мне стыдно за свое поведение. Я хочу попросить прощения перед Рахимом и надеюсь, что он поступит умнее меня и примет мои извинения", – заявил фанат в комментарии Daily Mail.

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      "Я хожу на стадион "Челси" 50 лет и часто попадаю в кадр телекамер из-за места, на котором регулярно нахожусь. Если бы я и раньше вел себя так же, это, наверное, всплыло бы", – добавил мужчина.

      Главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола заявил, что расизм – глубоко укорененная проблема в обществе. Также наставник поддержал Стерлинга, который затронул тему расизма.

      Напомним, что в 16 туре чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер Сити" болельщики лондонского клуба выкрикивали расистские высказывания в адрес игрока гостей Рахима Стерлинга. Из-за этого английская полиция разыскивала болельщиков лондонского клуба.

      Теги: Футбол Спорт Челси Манчестер Сити
      Источник: 24 Канал
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