Английский клуб жестко наказал фанатов, выкрикивавших расистские оскорбления в адрес игрока

Лондонский "Челси" отстранил четырех болельщиков от посещения матчей на "Стэмфорд Бридж" за расистский скандал в игре с "Манчестер Сити".

Как сообщает Sky Sports, после инцидента с игроком "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, который подвергся оскорблениям фанатов лондонцев, забирая мяч у лицевой линии, "Челси" отстранил четырех болельщиков от посещения матчей на собственном стадионе.

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Болельщик "пенсионеров", которого обвинили в расистских высказываниях, отрицает, что его слова имели расовый подтекст. Однако, 60-летний Колин Винг согласен, что оскорблял Стерлинга во время пребывания на стадионе, за что просит прощения.

"Мне стыдно за свое поведение. Я хочу попросить прощения перед Рахимом и надеюсь, что он поступит умнее меня и примет мои извинения", – заявил фанат в комментарии Daily Mail.

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"Я хожу на стадион "Челси" 50 лет и часто попадаю в кадр телекамер из-за места, на котором регулярно нахожусь. Если бы я и раньше вел себя так же, это, наверное, всплыло бы", – добавил мужчина.

Главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола заявил, что расизм – глубоко укорененная проблема в обществе. Также наставник поддержал Стерлинга, который затронул тему расизма.

Напомним, что в 16 туре чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер Сити" болельщики лондонского клуба выкрикивали расистские высказывания в адрес игрока гостей Рахима Стерлинга. Из-за этого английская полиция разыскивала болельщиков лондонского клуба.