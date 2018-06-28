Бельгия победила Англию на Чемпионате мира благодаря невероятному голу Янузая

Сборные Англии и Бельгии после второго тура обеспечили себе выход в 1/8 финала Чемпионата мира. Поэтому в очном матче определяли, кто из них выйдет с первого места.

На эту игру оба тренера выпустили полупрезервные составы. Не попали в состав главные бомбардиры Чемпионата мира – англичанин Гарри Кейн (5 голов) и бельгиец Ромелу Лукаку (4 гола). Не нашлось места в старте и Эдену Азару. Зато вышел его младший брат Торган.

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При этом оба тренера понимали, что победитель этого матча в плей-офф сыграет со сборной Японии, которая необычным образом вышла в плей-офф. Тот, кто проиграет это противостояние, в 1/8 финала будет играть со сборной Колумбии.

Больше в этом матче опасность создавали игроки сборной Бельгии. Однако на удар Тилеманса среагировал Пикфорд. Когда мяч уже катился в ворота мимо голкипера, его подстраховал Кэхилл, который вынес мяч с линии ворот.

Но это все было в начале матча. В основном игра проходила без опасных моментов. За всю игру англичане лишь один раз будут пробивать в створ ворот (выручит Феллаини, который отобьет мяч после удара Уэлбэка). Да и то во втором тайме. Еще один раз Решфорд не использует выход на ворота Куртуа. Он и будет пробивать мимо, так еще и вратарь среагирует на этот удар и переведет мяч на угловой.

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А до этого единственный гол в матче забьет Янузай. Полузащитник, который останется без опеки в штрафной площадке (удачно сыграет Батшуаи, который "поведет" за собой защитника), получит пас от Шадли. Роуз в этом моменте еще будет пытаться помешать пробить или отдать пас Янузаю, но бельгиец "качнет" соперника, после чего мощно пробьет из-под него в дальний угол ворот. Пикфорд в прыжке ничем не помешает в этом моменте.

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Хотя Пикфорд в конце матча еще спасет свою команду от пропущенного гола. Однако это уже не будет иметь значения. Сборная Англии проигрывает и в 1/8 финала сыграет со сборной Колумбии. Бельгийцы, как победители группы H, в плей-офф померяются силами со сборной Японии.

Бельгия – Англия 1:0

Гол: Янузай, 51